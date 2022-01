10 gennaio 2022

Porto di Gioia Tauro, prorogata di due anni la durata delle concessioni marittime

Misura per contrastare gli effetti negativi della pandemia

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ente che amministra i porti di Gioia Tauro, Corigliano, Crotone, Palmi e Vibo Valentia, ha prorogato di due anni la durata delle concessioni demaniali marittime in corso o scadute tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 34/2020 (19 maggio 2020). La disposizione - ha spiegato l'AdSP - è stata posta in atto per andare incontro alle realtà economiche presenti nelle aree portuali di propria competenza che hanno continuato a subire un calo della produttività in questa particolare fase di contenimento della diffusione del Covid-19. Infatti, dopo avere regolamentato la riduzione dei canoni demaniali marittimi nei porti in conformità a quanto disposto dal Decreto Rilancio, convertito con la legge 17.7.2020, n.77 e confermato la relativa estensione, in corrispondenza del decreto-legge 19 settembre 2021 n. 121, ora l'ente ha proceduto ad un'ulteriore disposizione che ha l'obiettivo di dare supporto alle realtà territoriali, in base a quanto disposto dal decreto-legge 34/2020, per fronteggiare la crisi economica.



