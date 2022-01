10 gennaio 2022

L'antitrust belga approva la fusione dei porti di Anversa e Zeebrugge

La nuova società è partecipata dalle amministrazioni comunali delle due città

L'authority sulla concorrenza del Belgio ha approvato la fusione fra le autorità portuali di Anversa e Zeebrugge attuata tramite la creazione della nuova società Haven van Antwerpen-Brugge (Port of Antwerp-Bruges) partecipata dalle amministrazioni comunali delle due città con quote rispettivamente dell'80,2% e del 19,8% del capitale.







