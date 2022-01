11 gennaio 2022

Nel 2021 i traffici delle crociere e dei traghetti nel porto di Genova hanno segnato riprese del +217,6% e del +40,5%

Atteso un ulteriore rialzo nel 2022

Anche se ancora nettamente inferiore al volume di traffico registrato nel 2019 prima dell'impatto della pandemia di Covid-19 sulle proprie attività, nel 2021 il flusso di passeggeri attraverso i terminal portuali genovesi gestiti da Stazioni Marittime ha mostrato una netta ripresa rispetto al crollo del -62,3% del traffico dei passeggeri accusato nel 2020 e generato da una contrazione del -90,3% nel settore delle crociere e del -44,9% in quello dei traghetti.

Lo scorso anno il traffico ha segnato un rialzo del +58,0% essendo stati movimentati 2,09 milioni di passeggeri, di cui 416mila crocieristi (+217,6%) - inclusi 228mila come home port (+183,6%) e 188mila in transito (+271,6%) - e 1,68 milioni di passeggeri dei traghetti (+40,5%). Nel 2021 gli approdi dei traghetti al porto del capoluogo ligure, inoltre, hanno generato un traffico di 634mila autovetture (+40,5%), 39mila motocicli (+51,0%) e 2,16 milioni di metri lineari di rotabili commerciali (+23,9%). Stazioni Marittime ha reso noto che nel 2021 il traffico dei traghetti con la Sardegna è cresciuto di circa 253mila passeggeri rispetto al 2020, quello con la Sicilia di circa 49mila, il traffico con la Corsica di circa 11mila passeggeri e quello con il Nord Africa di circa 171mila.

Stazioni Marittime ha specificato che per il 2022, anche in ragione della recrudescenza pandemica in atto dovuta anche alle varianti, risulta ancora difficile fare previsioni, ma l'auspicio - ha precisato l'azienda - è che l'andamento della campagna vaccinale e il graduale allentamento delle misure dei governi permettano un progressivo ritorno alla mobilità delle persone e quindi ad una ripresa dei flussi turistici, con incremento del traffico traghetti intorno al +15% e un movimento di 800mila crocieristi.









