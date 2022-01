12 gennaio 2022

Nel 2021 il porto di Tanger Med ha movimentato un traffico container record di 7,2 milioni di teu (+24,3%)

Picco storico delle merci con 101,0 milioni di tonnellate (+24,8%)

Per il porto di Tanger Med il 2021 è stato un anno record. Lo scorso anno, infatti, lo scalo portuale marocchino ha movimentato un volume di merci mai raggiunto in precedenza e pari a 101,0 milioni di tonnellate di carichi, con un incremento del +24,8% sul 2020 che rappresenta la terza medesima variazione annuale consecutiva registrata dal porto africano.

Anche il solo traffico dei container ha segnato un nuovo record storico con 7,17 milioni di teu movimentati e una crescita del +24,3% sul 2020.

Lo scorso anno nel settore delle rinfuse liquide il traffico è ammontato a 8,74 milioni di tonnellate (+9,7%) e quello delle rinfuse solide a 34mila tonnellate (+12,9%). In decisa crescita anche il traffico dei rotabili con 407mila veicoli pesanti movimentati (+14,0%) così come il traffico di auto nuove di fabbrica che si è attestato a 429mila vetture (+19,9%). In calo del -14%, invece, il traffico dei passeggeri con 587mila persone movimentate.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail