14 gennaio 2022

Nel 2021 i terminal portuali di PSA hanno movimentato un traffico record di 91,5 milioni di container

Nuovi massimi storici dei volumi movimentati sia a Singapore che negli altri porti mondiali

Nel 2021 i terminal portuali del gruppo PSA International di Singapore hanno movimentato un traffico dei container pari alla quota record di 91,5 milioni di teu, con un incremento del +5,6% sull'anno precedente. Il nuovo picco storico è stato ottenuto grazie sia al nuovo record di traffico containerizzato movimentato dai terminal nel porto di Singapore sia al nuovo record dei volumi movimentati dai terminal di PSA nei porti esteri, flussi che sono stati pari rispettivamente a 37,2 milioni di teu (+1,6%) e 54,3 milioni di teu (+8,4%).





