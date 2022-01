14 gennaio 2022

Yang Ming investirà nella costruzione di cinque portacontainer da 15.000 teu

Previsto anche l'acquisto di nuovi container

Il consiglio di amministrazione della società di navigazione containerizzata taiwanese Yang Ming ha deliberato di investire nell'acquisizione di cinque nuove portacontainer da 15.000 teu. Inoltre è stata approvata anche la decisione di investire nell'acquisizione di nuovi contenitori.







