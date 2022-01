14 gennaio 2022

Nel 2021 i camion trasportati dall'autostrada viaggiante di RCG sull'asse del Brennero sono aumentati del +29%

I treni hanno caricato 160mila veicoli pesanti

Lo scorso anno i servizi di autostrada viaggiante attraverso il Brennero dell'austriaca ÖBB Rail Cargo Group (RCG) hanno trasportato 160mila camion, volume di traffico realizzato sulle linee Wörgl-Brennero e Wörgl-Trento che è il più elevato dell'ultimo decennio e rappresenta un incremento del +29% sul 2020. Con l'ulteriore collegamento RoLa realizzato dall'azienda fra Wels e Maribor, nel 2021 i servizi di autostrada viaggiante operati da RCG hanno trasportato un totale di 187mila camion, con un incremento del +29% sull'anno precedente.







