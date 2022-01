17 gennaio 2022

Per il 2021 il produttore di container Singamas prevede un utile per gli azionisti record

Sarà di almeno 180 milioni di dollari

Il produttore cinese di container Singamas prevede di archiviare l'esercizio annuale 2021 con un utile per gli azionisti record di almeno 180 milioni di dollari rispetto a 4,6 milioni di dollari nell'esercizio precedente. Diffondendo oggi il profit alert, Singamas ha spiegato che l'incremento dell'utile è stato generato principalmente dal rialzo della domanda di container e dall'aumento del prezzo medio di vendita di contenitori per carichi secchi quale risultato delle interruzioni della supply chain verificatesi a livello mondiale. Inoltre Singamas ha reso noto di aver registrato nel 2021 un notevole incremento del volume di vendite e un'accelerazione della crescita della domanda di container customizzati, in particolare di quelli destinati al settore delle energie rinnovabili e della salvaguardia dell'ambiente.

Singamas ha specificato anche che circa 26 milioni di dollari dell'utile del 2021 deriveranno dal rimborso di debiti dovuto dalla sua capogruppo Pacific International Lines (PIL) di Singapore.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail