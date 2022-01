17 gennaio 2022

A Gioia Tauro l'AdSP avvia un confronto per assicurare maggiore flessibilità del lavoro portuale

Nella seconda metà del 2021 il traffico dei container nello scalo portuale calabrese è aumentato del +6,4%

Il porto di Gioia Tauro ha chiuso il 2021 con un traffico complessivo dei container pari a 3.146.533 teu, con una flessione del -1,5% sull'anno precedente, diminuzione che è stata contenuta dal rialzo del +6,4% del traffico movimentato nella sola prima metà del 2021 che ha quasi colmato il calo del -9,3% segnato nella prima parte dell'anno.

Intanto, in occasione di un incontro con i rappresentanti delle aziende del porto, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, ha rappresentato l'esigenza primaria di predisporre gli strumenti legali affinché si possa assicurare il completo funzionamento dello scalo, in particolare rispondendo alle esigenze di produttività del porto calabrese attraverso una maggiore flessibilità organizzativa del lavoro portuale, che - ha specificato - potrebbe anche essere estesa con successivi accordi integrativi anche ai lavoratori iscritti nell'elenco della Gioia Tauro Port Agency, l'agenzia di somministrazione di lavoro portuale temporaneo. A tal proposito, Agostinelli si è detto disposto ad avviare un percorso che possa portare ad una trattativa che preveda, da una parte, la flessibilità lavorativa e, dall'altra, il riconoscimento delle premialità ai lavoratori.

Inoltre Agostinelli ha reso nota la volontà di convocare una riunione con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti in porto, da fissare prima della fine del mese, con lo scopo di avviare un percorso, aperto a tutte le parti, affinché si possano trovare risposte esaustive sia all'esigenza di flessibilità organizzativa sia al sistema di premialità da garantire ai lavoratori.





