17 gennaio 2022

Accordo ICS-IRENA per collaborare alla decarbonizzazione dello shipping

Previsto lo scambio di informazioni e dati

L'associazione di armatori e operatori marittimi International Chamber of Shipping (ICS) ha siglato un accordo di collaborazione con l'International Renewable Energy Agency (IRENA) per sostenere la decarbonizzazione dello shipping e l'uso di tecnologie rinnovabili nel settore del trasporto marittimo. L'intesa prevede che le due organizzazioni si scambino regolarmente informazioni di interesse per l'industria marittima sull'offerta e la domanda di energia e si scambino anche dati sui possibili combustibili futuri per lo shipping, come l'idrogeno verde e l'ammoniaca. In particolare, l'accordo è incentrato sulla necessità di assicurare un'equa transizione energetica per le economie delle nazioni in via di sviluppo.

«La nostra nuova partnership strategica con IRENA - ha spiegato il segretario generale dell'ICS, Guy Platten - costituisce un trampolino di lancio essenziale per garantire che il trasporto di combustibili ecologici sia esso stesso reso “verde”. È fondamentale che il settore marittimo continui ad avvicinarsi ai produttori e ai consumatori al fine di facilitare la transizione verso combustibili a zero emissioni e rappresenta una parte basilare della soluzione, e non un ostacolo, alla transizione verso l'azzeramento delle emissioni». «Il passaggio a combustibili alternativi come l'idrogeno, l'ammoniaca, i biocarburanti e l'elettrificazione da fonti rinnovabili - ha aggiunto Platten - potrebbe ridurre dell'80% le emissioni dello shipping entro il 2050, come mostrato dall'IRENA. L'accordo di partenariato vedrà anche la consultazione tra i due organismi al fine di combinare le opportunità di rafforzamento delle capacità ed evitare la duplicazione di risorse».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail