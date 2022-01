18 gennaio 2022

Multa di 81 milioni di dollari dell'antitrust sudcoreana a 23 compagnie di navigazione containerizzate

L'accusa è di aver concordato il valore dei noli per un periodo di 15 anni

L'autorità antitrust sudcoreana Korea Fair Trade Commission (KFTC) ha inflitto una multa di 96,2 miliardi di won (81 milioni di dollari) a 23 compagnie di navigazione containerizzate nazionali ed estere per aver concordato le tariffe di trasporto relative alle rotte tra la Corea del Sud e il sud-est asiatico. La decisione di comminare la sanzione è stata presa a conclusione di un'indagine che ha appurato come questi vettori, per concordare queste pratiche tariffarie comuni, abbiano effettuato ben 541 riunioni tra il dicembre 2003 e il dicembre 2018.

La multa dovrà essere pagata da 12 compagnie sudcoreane e 11 estere. I vettori nazionali sanzionati sono Korea Shipping Co., Namseong Shipping Co., Dong Young Shipping Co., Dongjin Shipping, Pan Continental Shipping Co., SM Merchant Marine Co., HMM, Sinokor Merchant Marine Co., CK Line, Pan Ocean Co., Heung A Line e Heung-A. Le compagnie estere multate sono la CNC del gruppo francese CMA CGM, le taiwanesi Evergreen Marine Corporation, Wan Hai Lines e Yangming Marine Transport Corporation, la Sealand Maersk Asia del gruppo danese A.P. Møller-Mærsk, la Pacific International Lines di Singapore, la New Golden Sea Shipping (ex COSCO Container Lines South Asia) del gruppo cinese COSCO e le hongkonghesi Gold Star Line, Orient Oversees Container Lines, SITC e TS Lines.

L'antitrust sudcoreana ha reso noto oggi che queste 23 compagnie hanno concordato assieme e in modo dettagliato diverse tariffe di trasporto, incluso il livello più basso dei noli, per un periodo di 15 anni, hanno concordemente introdotto soprannoli e deciso il loro aumento e abbiano stabilito assieme il prezzo di offerte rivolte a grandi spedizionieri. Tra l'altro la KFTC ha specificato che le compagnie hanno imposto sanzioni a chi tra loro aveva violato l'accordo.



