19 gennaio 2022

Nuovo servizio ferroviario di GEODIS tra Francia e Italia

Collega Noisy-le-Sec a Novara

Il gruppo logistico GEODIS ha attivato un servizio ferroviario tra la regione parigina e il nord Italia che collega Noisy-le-Sec a Novara e prevede tre rotazioni alla settimana e un'offerta di capacità di carico settimanale di 240 unità di carico. Daniele Bernardi, direttore generale della divisione Road Transport di GEODIS in Italia, ha specificato che il servizio «include una consegna da e verso la Francia, per i prodotti imballati, quelli liquidi e in polvere, i materiali pericolosi e persino i rifiuti. Una stessa unità di carico - ha spiegato - viene utilizzata dal mittente fino al destinatario».







