20 gennaio 2022

Kuehne+Nagel attiva un indicatore sui tempi di attesa delle portacontenitori ai porti

Attualmente - ha sottolineato l'azienda - il problema è circa 12 volte più grave rispetto alla normalità

Il gruppo logistico Kuehne+Nagel ha attivato, per la propria clientela, un indicatore sui tempi di attesa delle navi portacontenitori per accedere ai porti. L'indice è definito in maniera semplice, ma efficace: per una portacontainer da 10.000 teu in attesa da 12 giorni di entrare in un porto, ad esempio, l'indice è di 120.000 teu/giorni di attesa, mentre per una nave da 5.000 teu che attende da 10 giorni di entrare nello stesso porto l'indice è di 50.000 teu. Relativamente a questi due esempi, il tempo totale di attesa è di 170.000 teu/giorni.

L'indicatore è disponibile per i porti di Prince Rupert, Vancouver/Seattle, Oakland, Los Angeles/Long Beach, New York, Savannah, Hong Kong, Shanghai/Ningbo e Rotterdam/Anversa. Kuehne+Nagel ha reso noto che, relativamente a questi scali portuali, attualmente il tempo di attesa complessivo è di 11,6 milioni di teu/giorni e permane ad un livello costantemente elevato. L'azienda ha specificato che, a testimonianza delle attuali disfunzioni della supply chain mondiale, in tempi normali in questi porti i giorni di attesa sarebbero complessivamente inferiori a un milione di teu. Inoltre Kuehne+Nagel ha precisato che attualmente circa l'80% del problema è incentrato sui porti nordamericani.

Motivando la decisione di definire il nuovo indicatore, Otto Schacht, consigliere d'amministrazione di Kuehne+Nagel International, ha spiegato che «le informazioni sul trend fornite dall'indicatore migliorano la capacità dei nostri clienti di prevedere e pianificare probabili impatti futuri sulla loro supply chain e di identificare la migliore linea d'azione».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail