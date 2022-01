20 gennaio 2022

Lo scorso anno i porti cinesi hanno collezionato una notevole quantità di nuovi record storici

Il traffico negli scali marittimi è aumentato del +5,2%, con un +4,6% delle sole merci internazionali

Lo scorso anno i porti cinesi hanno movimentato un traffico delle merci record pari a 15,54 miliardi di tonnellate di carichi, con un incremento del +6,8% sul 2020 quando era stato registrato il precedente picco storico. Nel 2021 anche i soli volumi di traffico movimentati dai porti marittimi e dagli inland port nazionali hanno segnato nuovi record storici essendo stati pari rispettivamente a 9,97 miliardi di tonnellate e 5,57 miliardi di tonnellate, con crescite del +5,2% e del +9,9% sul 2020 quando erano stati ottenuti entrambi i precedenti record.

Nel 2021, inoltre, sia i soli volumi di traffico con l'estero movimentati dai porti cinesi sia quelli delle merci movimentate in ambito nazionale hanno raggiunto nuovi picchi storici, superando in entrambi i casi quelli ottenuti nel 2020. Lo scorso anno il traffico internazionale è ammontato globalmente a 4,70 miliardi di tonnellate (+4,5%), di cui 4,19 miliardi di tonnellate movimentate dai porti marittimi (+4,6%) e 509 milioni di tonnellate dai porti interni (+3,7%). Nel 2021 il traffico nazionale si è attestato a 10,85 miliardi di tonnellate (+7,9%), di cui 5,78 miliardi di tonnellate movimentate dai porti marittimi (+5,6%) e 5,06 miliardi dagli inland port (+10,6%).

In più, nel solo secondo semestre del 2021 i porti cinesi hanno stabilito il nuovo record storico di traffico semestrale delle merci con 7,90 miliardi di tonnellate movimentate, con un rialzo del +1,3% sulla seconda metà del 2020 quando era stato stabilito il precedente record. Nuovo record semestrale che è tale anche sia per i soli porti marittimi, che nel periodo luglio-dicembre del 2021 hanno movimentato 5,01 miliardi tonnellate di merci (+0,6%), sia per i porti interni che hanno movimentato 2,89 miliardi di tonnellate (+2,7%). Non costituisce, invece, un nuovo record il traffico di merci internazionali movimentati dai porti cinesi nel secondo semestre del 2021 (il record è stato segnato nel primo semestre dell'anno) che è stato pari a 2,34 miliardi di tonnellate (+0,2%), di cui 2,09 miliardi di tonnellate di carichi movimentate dai porti marittimi (+1,0%) e 248 milioni di tonnellate dai porti interni (-6,1%). Nella seconda metà del 2021, invece, le merci nazionali hanno registrato il nuovo record semestrale con 5,56 miliardi di tonnellate (+1,8%), con nuovi record sia dei volumi movimentati dai porti marittimi che dagli inland port, pari rispettivamente a 2,92 miliardi di tonnellate (+0,3%) e 2,64 miliardi di tonnellate (+3,6%).

Nel solo quarto trimestre del 2021 i porti cinesi hanno movimentato 4,00 miliardi di tonnellate di merci, volume che rappresenta un aumento del +1,3% sul corrispondente periodo del 2020 e il nuovo record per questo periodo dell'anno, di cui 2,51 miliardi di tonnellate di merci internazionali (+2,1%) e 1,48 miliardi di merci internazionali (+0,1%), volume quest'ultimo che costituisce il nuovo record trimestrale assoluto per questo flusso di traffico.

Nell'intero 2021 i porti cinesi hanno segnato anche il nuovo record storico di traffico annuale dei container che è stato pari a 282,7 milioni di teu (+7,0%), con nuovi record sia del traffico containerizzato movimentato dai porti marittimi che ha totalizzato 249,3 milioni di teu (+6,4%) sia del traffico dei container movimentato dagli inland port che è stato pari a 33,4 milioni di teu (+11,3%).

Nel 2021 i porti cinesi ad aver movimentato il maggior volume di traffico complessivo delle merci sono stati Ningbo-Zhoushan con 1,22 miliardi di tonnellate (+4,4%), Tanghan con 722,4 milioni di tonnellate (+2,8%), Shanghai con 698,3 milioni di tonnellate (+7,3%), Qingdao con 630,3 milioni di tonnellate (+4,3%), Guangzhou con 623,7 milioni di tonnellate (+1,8%), Rizhao con 541,2 milioni di tonnellate (+9,1%), Tianjin con 529,5 milioni di tonnellate (+5,3%) e Yantai con 423,4 milioni di tonnellate (+6,0%).

Relativamente al solo traffico dei container movimentato lo scorso anno, i maggiori flussi di traffico containerizzato sono stati movimentati dai porti di Shanghai con 47,0 milioni di teu (+8,1%), Ningbo-Zhoushan con 31,1 milioni di teu (+8,2%), Shenzhen con 28,8 milioni di teu (+8,4%), Guangzhou con 24,2 milioni di teu (+4,4%), Qingdao con 23,7 milioni di teu (+7,7%), Tianjin con 20,3 milioni di teu (+10,5%) e Xiamen con 12,0 milioni di teu (+5,6%).









