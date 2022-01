21 gennaio 2022

Lo scorso anno il porto di Los Angeles ha movimentato un traffico record di 10,7 milioni di container

Incremento del +13% sul 2020

Ieri la port authority di Los Angeles ha reso noto che il porto californiano ha chiuso il 2021 con un traffico dei container record pari a circa 10,7 milioni di teu, con una progressione del +13% sull'anno precedente. Annunciando il nuovo picco storico, il direttore esecutivo dell'authority, Gene Seroka, ha accolto con soddisfazione la programmazione di ingenti risorse economiche per complessivi 19,3 miliardi di dollari per il potenziamento delle infrastrutture da parte delle amministrazioni governative federale e statale: «questo livello di finanziamenti - ha osservato - rappresenta una grandiosa opportunità per i porti. Oltre ai miglioramenti del sistema di trasporto delle merci - ha sottolineato - verranno finanziate le tanto necessarie infrastrutture digitali e la sicurezza informatica».



