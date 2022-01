21 gennaio 2022

Webinar di UNIPORT sul PNRR e le risorse per i porti

È in programma il 4 febbraio

Il prossimo 4 febbraio alle ore 14.30 UNIPORT, l'associazione che rappresenta le imprese che operano in ambito portuale, terrà un webinar sulla piattaforma Zoom dal titolo “Piano Marshall dei porti e le modalità di attuazione” nel corso del quale verrà approfondito il tema degli investimenti portuali previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle loro modalità di attuazione.

Il programma dei lavori, coordinati dal direttore di UNIPORT, Giuseppe Rizzi, prevede gli interventi di: Federico Barbera (presidente UNIPORT), Giuseppe Catalano (coordinatore della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili), Maria Teresa Di Matteo (direttrice generale - Vigilanza Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili), Christian Colaneri (direttore commerciale Rete Ferroviaria Italiana), Andrea Giuricin (Transport Economist CESISP - UNIMIB e CEO TRA consulting), Edoardo Zanchini (vice presidente Legambiente), Rodolfo Giampieri (presidente Assoporti) e Stefano Messina (presidente di Assarmatori).



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail