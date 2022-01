24 gennaio 2022

Nel quarto trimestre del 2021 i container trasportati dalla flotta di OOCL sono calati del -16,9% mentre i ricavi sono aumentati del +101,4%

Record storico del volume d'affari trimestrale con 4,88 miliardi di dollari

Nonostante l'accentuata diminuzione del -16,9% dei volumi di carichi containerizzati trasportati dalla flotta nel quarto trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020, quando peraltro era stato registrato il record trimestrale storico con 2,22 milioni di container, nel periodo ottobre-dicembre dello scorso anno, grazie al perdurare del rilevante rialzo del valore dei noli, i ricavi generati dall'attività di trasporto delle portacontainer della cinese Orient Overseas Container Line (OOCL) hanno raggiunto un record storico essendo ammontati a 4,88 miliardi di dollari, con un incremento del +101,4% sull'ultimo trimestre del 2020, mentre i volumi di carichi in container trasportati dalle navi della compagnia nel quarto trimestre del 2021 si sono fermati a 1,85 milioni di teu.

Nel periodo ottobre-dicembre dello scorso anno le navi impiegate da OOCL sulle rotte transpacifiche hanno trasportato 479mila teu (-24,9%), attività che ha generato ricavi pari a 1,76 miliardi di dollari (+77,0%). Le portacontainer utilizzate sulle rotte Asia-Europa hanno trasportato 418mila teu (-2,6%) producendo ricavi pari a 1,47 miliardi di dollari (+208,7%). I servizi transatlantici della compagnia hanno trasportato 112mila teu (-25,0%) e in questo mercato i ricavi si sono attestati a 300,4 milioni di dollari (+92,2%). I servizi intra-asiatici e con l'Australasia hanno trasportato 840mila teu (-16,6%) generando ricavi pari a 1,35 miliardi di dollari (+69,4%).

Nell'intero 2021 i ricavi prodotti dall'attività della flotta della OOCL hanno raggiunto il valore record di 15,68 miliardi di dollari, con una crescita del +110,2% sull'anno precedente, picco storico che è tale anche relativamente al volume d'affari registrato in ogni singolo mercato: lo scorso anno, infatti, i ricavi generati dai servizi transpacifici sono stati pari a 3,00 miliardi di dollari (+85,3%), quelli generati dai servizi Asia-Europa a 4,67 miliardi di dollari (+204,2%), i ricavi prodotti dai servizi transatlantici a 987,2 milioni di dollari (+65,4%) e i ricavi derivanti dai servizi intra-asiatici e con l'Australasia a 4,46 miliardi di dollari (+91,7%).

Anche i volumi di carichi containerizzati trasportati da OOCL nell'intero 2021 hanno segnato un nuovo record annuale storico essendo stati pari a 7,59 milioni di teu (+1,7%), record che è stato conseguito grazie ai nuovi picchi storici di traffico dei container movimentato sulle rotte Asia-Europa e su quelle intra-asiatiche e con l'Australasia che sono ammontati rispettivamente a 1,64 milioni di teu (+9,8%) e 3,39 milioni di teu (+4,3%), mentre i volumi trasportati sulle rotte transpacifiche e transatlantiche, con rispettivamente 2,07 milioni e 478mila teu, sono diminuiti del -4,3% e -12,1% sul 2020 quando era stato ottenuto il record annuale storico per questi mercati.









