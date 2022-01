24 gennaio 2022

MSC e Lufthansa si propongono per l'acquisizione di una quota di maggioranza in ITA Airways

Richiesto un periodo di esclusiva di 90 giorni lavorativi

Il gruppo armatoriale Mediterranean Shipping Company (MSC) ha reso noto di aver manifestato oggi al governo italiano il proprio interesse ad acquisire una quota di maggioranza in ITA Airways, la compagnia aerea di intera proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dallo scorso autunno è subentrata all'attività dell'ex compagnia di bandiera Alitalia. MSC ha spiegato che l'obiettivo dell'iniziativa è di realizzare una partnership con il governo italiano e la compagnia Lufthansa come partner industriale del progetto, compagnia tedesca - ha specificato il gruppo armatoriale - che ha già manifestato il suo interesse a prendere parte all'iniziativa.

L'azienda marittima ha precisato inoltre che l'interesse di MSC deriva dalla possibilità di attivare sinergie positive per entrambe le società sia nel settore cargo che passeggeri in cui il gruppo è leader a livello globale» e che «MSC e Lufthansa, a seguito della manifestazione di interesse odierna, richiedono un periodo di esclusiva di 90 giorni lavorativi e soggetto ad approvazioni regolatorie e due diligence».



