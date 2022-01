25 gennaio 2022

Anche COSCO prevede di chiudere il 2021 con un utile astronomico

Lieve crescita dei volumi di carichi in container trasportati dalla flotta

Il gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings Co. prevede di archiviare l'esercizio finanziario annuale 2021 con un utile per gli azionisti record pari a 89,28 miliardi di yuan (14,1 miliardi di dollari), con un eccezionale aumento del +799,3% rispetto a 9,93 miliardi di yuan nell'esercizio precedente. Crescita senza precedenti del profitto a cui fa riscontro un modesto rialzo del volume di carichi containerizzati trasportati dalla flotta del gruppo che nel 2021 COSCO ritiene si siano attestati a circa 26,91 milioni di teu, quota che rappresenta un incremento del +2,2% sull'anno precedente e costituisce comunque il nuovo record storico annuale.

Inoltre COSCO prevede che nel 2021 l'EBIT sia ammontato a circa 131,52 miliardi di yuan, con un aumento del +629,4% sull'esercizio precedente.





