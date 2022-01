25 gennaio 2022

Lo scorso anno il traffico delle merci nel sistema portuale dell'Adriatico Meridionale è cresciuto del +3,0%

A Bari registrato un rialzo del +6,7%, a Brindisi un calo del -1,5%

Nel 2021 porti di Bari, Barletta, Brindisi, Manfredonia e Monopoli gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale hanno movimentato 16,82 milioni di tonnellate di merci, con una crescita del +3,0% rispetto a 16,33 milioni di tonnellate nel 2020, volume quest'ultimo ricalcolato dall'ente portuale a seguito dell'adozione del nuovo sistema tecnologico GAIA, il Port Community System multiporto realizzato come strumento di supporto per le attività del sistema portuale pugliese.

Relativamente al solo porto di Bari, lo scorso anno il traffico complessivo movimentato dallo scalo ha raggiunto la quota record di 7,30 milioni di tonnellate (+6,7%), di cui 5,43 milioni di tonnellate di merci varie (+16,3%) - incluse 4,66 milioni di tonnellate di rotabili (+14,0%), 752mila tonnellate di merci in container (+34,6%) e 10mila tonnellate di altri carichi (-36,8%) - e 1,88 milioni di tonnellate di rinfuse solide (-13,%).

Nel 2021 il porto di Brindisi ha movimentato 7,63 milioni di tonnellate di merci (-1,5%), di cui 3,40 milioni di tonnellate di merci varie (+6,1%) - per la quasi totalità rotabili (3,39 milioni di tonnellate, +7,3%) -, 2,20 milioni di tonnellate di rinfuse solide (-7,9%) e 2,02 milioni di tonnellate di rinfuse liquide (-5,7%).

Lo scorso anno il porto di Barletta ha movimentato 728mila tonnellate di carichi (+1,4%), il porto di Manfredonia 638mila tonnellate (+3,3%) e il porto di Monopoli 521mila tonnellate (+26,7%).



