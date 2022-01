25 gennaio 2022

Ordine alla cinese DSIC per sei nuove portacontenitori da 16.000 teu

Le navi saranno lunghe 366 metri e larghe 51

La società di cantieristica navale Dalian Shipbuilding Industry Co. (DSIC) del gruppo navalmeccanico cinese China State Shipbuilding Corporation (CSSC) ha reso noto di aver ricevuto un ordine per la costruzione di sei portacontainer dual-fuel della capacità di 16.000 teu. Le nuove navi saranno lunghe 366 metri e larghe 51. DSIC ha precisato che l'ordinativo è stato emesso da un primario armatore europeo, armatore che secondo alcuni osservatori sarebbe il gruppo Mediterranean Shipping Company (MSC).







