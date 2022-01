26 gennaio 2022

Nuovo servizio Cina-Corea-Koper dell'operatore NVOCC Volta Shipping Services

Vengono impiegate tre portacontainer della capacità di 1.200-2.700 teu

Il non vessel operating common carrier Volta Shipping Services di Dubai ha attivato un servizio dedicato alle importazioni in Europa che collega la Cina e la Corea con il porto sloveno di Koper attraverso - nella sola relazione westbound - il porto libico di Misurata. Nel nuovo servizio MED vengono impiegate tre portacontainer della capacità di 1.200-2.700 teu e la linea effettua scali a Qingdao, Pusan, Shanghai, Ningbo, Nansha, Misurata, Koper.







