26 gennaio 2022

Accordo di cooperazione tra il porto di Salonicco e la Suez Canal Economic Zone

Prevede l'incremento delle rispettive attività attraverso la promozione del traffico marittimo attraverso il canale di Suez

L'Autorità Portuale di Salonicco e la Suez Canal Economic Zone hanno siglato un accordo di cooperazione con lo scopo di incrementare le rispettive attività attraverso la promozione del traffico marittimo tra Asia ed Europa attraverso il canale di Suez. La Suez Canal Economic Zone è stata creata a seguito dell'ampliamento del canale egiziano nel 2016 con lo scopo di sviluppare un corridoio industriale di 461 chilometri quadrati, comprendente i sei porti egiziani di Port Said West, Port Said East, Al Adabiya, Al Arish, Sokhna e Al Tor, facendone un hub commerciale internazionale.



