26 gennaio 2022

Nel 2021 il traffico delle merci nel porto di Augusta è cresciuto del +4,5% e in quello di Catania è calato del -3,1%

Movimentate rispettivamente 25,1 milioni e 8,1 milioni di tonnellate di carichi

Lo scorso anno i porti di Augusta e Catania gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale hanno registrato rispettivamente un incremento del +4,5% e una flessione del -3,1% del traffico delle merci movimentato rispetto al 2020 e nel confronto fra i dati del 2021 e quelli dell'anno pre-pandemia del 2019 si rilevano tendenze analoghe con una crescita del +2,1% per Augusta e un calo del -4,6% per Catania.

Nel 2021 il porto di Augusta ha movimentato globalmente 25,12 milioni di tonnellate di merci rispetto a 24,03 milioni nell'anno precedente. Il principale flusso di traffico, quello delle rinfuse liquide, è ammontato a 23,87 milioni di tonnellate (+3,8%), di cui 6,04 milioni di tonnellate di petrolio grezzo (-2,4%), 16,21 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (+5,6%), 844mila tonnellate di prodotti chimici (+7,1%) e 774mila tonnellate di prodotti petroliferi gassosi, liquefatti o compressi o gas naturale. Le rinfuse solide sono state pari a 1,24 milioni di tonnellate (+19,3%), incluse 678mila tonnellate di minerali e materiali da costruzione (-8,5%), 119mila tonnellate di carbone e lignite (+189,1%), 126mila tonnellate di prodotti metallurgici (-25,7%) e 320mila tonnellate di altre rinfuse secche (+254,1%).

L'incremento complessivo segnato nel 2021 dal traffico nel porto Augusta si è generato nella prima metà dell'anno, con un primo trimestre che ha segnato un aumento del +6,7% sul corrispondente periodo del 2020 a cui è seguito un rialzo del +23,3% nel trimestre successivo, trend positivo che si è invertito nel terzo e quarto trimestre dello scorso anno quando sono stati accusati cali rispettivamente del -3,4% e -6,0%.

Nell'intero 2021 il porto di Catania ha movimentato 8,06 milioni di tonnellate rispetto a 8,32 milioni nell'anno precedente. Il principale segmento commerciale, quello delle merci varie, ha totalizzato 7,69 milioni di tonnellate (-3,6%), di cui 7,13 milioni di tonnellate di rotabili (-3,8%) e 557mila tonnellate di carichi in container (-1,9%). Il traffico delle rinfuse solide si è attestato a 373mila tonnellate (+8,9%), di cui 195mila tonnellate di prodotti metallurgici (+2,6%), 133mila tonnellate di cereali (+99,1%), 12mila tonnellate di minerali e materiali da costruzione (-71,3%), 11mila tonnellate di prodotti chimici (-23,6%), 5mila tonnellate di mangimi, foraggi e semi oleosi (-78,3%) e 18mila tonnellate di altre rinfuse solide (+88,8%).

Nei soli primo e secondo trimestre del 2021 il traffico delle merci nel porto di Catania ha segnato incrementi rispettivamente del +22,4% e +20,1% sui corrispondenti periodi dell'anno precedente, a cui è seguito un calo del -12,3% nel terzo trimestre e un aumento del +5,8% nel quarto.













