27 gennaio 2022

Estesa al 2055 la durata della concessione a CSP Zeebrugge Terminal

Lo scorso anno il traffico dei container nel terminal belga è cresciuto del +53%

L'Autorità Portuale di Zeebrugge ha accordato alla cinese COSCO Shipping Ports l'estensione di 15 anni della durata del contratto di concessione del container terminal gestito nel porto belga dalla CSP Zebrugge Terminal, società del gruppo terminalista asiatico, accordo che scadrà così nel 2055. Lo scorso anno CSP Zeebrugge Terminal ha movimentato un traffico containerizzato pari a circa 930mila teu, con un incremento del +53% sull'anno precedente.

COSCO Shipping Ports possiede l'85,45% del capitale di CSP Zeebrugge Terminal, società che è partecipata anche dal gruppo armatoriale francese CMA CGM attraverso la CMA Terminals che ne detiene il 10% del capitale.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail