27 gennaio 2022

Prossima l'approvazione definitiva del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema di porti della Sicilia Orientale

Martedì la Regione Siciliana ha espresso parere favorevole

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha comunicato la prossima approvazione definitiva del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema. Dopo il parere favorevole di tutti i Comuni interessati e l'adozione da parte del Comitato di gestione dell'ente portuale, martedì la Regione Siciliana ha espresso parere favorevole e il documento si avvia quindi verso l'approvazione definitiva, avendo già acquisito il parere positivo in sede di conferenza nazionale delle AdSP, che avverrà dopo ratifica da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Il DPSS è uno strumento di coordinamento con finalità di pianificazione strategica, ovvero, contiene l'inquadramento del sistema portuale di riferimento nel contesto socio-economico nazionale ed internazionale, al fine d'inquadrare correttamente il posizionamento dell'offerta infrastrutturale e logistica nel panorama dei mercati globali.

L'AdSP del Mare di Sicilia Orientale ha specificato che grazie al Documento di Pianificazione Strategica di Sistema intende riattivare il processo di pianificazione dei porti di Catania ed Augusta che presentano Piani Regolatori Portuali notevolmente datati, risalenti rispettivamente al 1978 e al 1963. Inoltre, intendimento dell'ente con la redazione del nuovo DPSS è quello di costruire le nuove strategie di sviluppo in collaborazione con gli stakeholder locali, ovvero il tessuto produttivo e gli operatori della logistica e dei trasporti che usufruiscono della rete portuale e logistica della Sicilia Orientale.

L'AdSP ha spiegato che ritiene prioritario rilanciare il proprio sistema portuale operando nel breve-medio termine (orizzonte temporale 2030) in ambito prevalentemente nazionale, concentrando l'attenzione principale sulla differenziazione complementare delle funzioni dei singoli porti all'interno del sistema portuale. Nel medio-lungo termine (orizzonte temporale 2050), invece, in un ambito prevalentemente internazionale, in sinergia con la Zona Economica Speciale e gli enti e le infrastrutture a diverso titolo coinvolte nella propria Area Logistica Integrata.



