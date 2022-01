28 gennaio 2022

La compagnia britannica Ambassador Cruise Line ha comprato la nave AIDAMira

Ha una capacità di 1.200 passeggeri e di 500 membri dell'equipaggio

Un segnale di fiducia nella piena normalizzazione del settore delle crociere, pesantemente colpito dagli effetti della pandemia di Covid-19, giunge dalla nuova compagnia britannica Ambassador Cruise Line che ha annunciato l'acquisizione di una seconda nave da affiancare alla Ambiance, l'unità di oltre 70mila tonnellate di stazza lorda della capacità di 1.400 passeggeri con cui la società inglese ha iniziato l'attività. Si tratta della AIDAMira, nave da crociera appartenente alla AIDA, il brand crocieristico tedesco che, attraverso Costa Crociere, fa parte del gruppo americano Carnival Corporation. La nave è stata costruita nel 1999 dai cantieri francesi Chantiers de l'Atlantique per la compagnia Festival Crociere ( del 25 aprile 1998), in seguito fallita, per poi essere ribattezzata Grand Mistral e quindi passare alla flotta di Costa Crociere con il nome Costa neoRiviera e successivamente giungere alla AIDA.

Come la Ambience, la seconda nave che sarà ribattezzata Ambition verrà dedicata principalmente alla fascia di clientela degli ultracinquantenni e, oltre che da Tilbury come la Ambience, dall'estate 2023 effettuerà crociere con partenza da altri porti inglesi.

La Ambition, di 48mila tonnellate di stazza lorda, ha una capacità di 1.200 passeggeri e di 500 membri dell'equipaggio.



