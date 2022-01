31 gennaio 2022

Completati i lavori di dragaggio, il porto di Amburgo è raggiungibile da portacontainer con maggiore pescaggio

Approfondimento fra 1,00 e 1,90 metri dell'estuario dell'Elba

È stata portata a termine la scorsa settimana la seconda fase di interventi di dragaggio sull'estuario dell'Elba con l'obiettivo di consentire alle portacontainer con un pescaggio sino a 13,50 metri di raggiungere il porto di Amburgo con qualsiasi livello di marea rispetto al precedente pescaggio massimo di 11,40 metri. I lavori hanno consentito un aumento del pescaggio compreso fra 1,00 e 1,90 metri circa.

L'amministratore delegato dell'Autorità Portuale di Amburgo, Jens Meier, ha ricordato che tra maggio e dicembre dello scorso anno 2.377 portacontainer hanno fatto scalo ad Amburgo, di cui 666 con un pescaggio di progetto di oltre 13,80 metri incluse 96 che non avrebbero potuto raggiungere il porto prima dell'esecuzione delle opere di dragaggio.







