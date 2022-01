31 gennaio 2022

Ampliamento del consiglio direttivo dell'Unione Interporti Riuniti

Ingressi di Giuseppe Salonia (Società degli Interporti Siciliani) e di Enrico Gislon (Interporto Marghera Carbones)

Giuseppe Salonia, presidente Società degli Interporti Siciliani, ed Enrico Gislon dell'Interporto Marghera Carbones Italia sono entrati a far parte del consiglio direttivo dell'Unione Interporti Riuniti (UIR). I due ingressi completano la squadra di governo della UIR e seguono quelli avvenuti nei mesi scorsi dell'amministratore unico di Interporto Sud Europa, Giuseppe Barletta, di Giuliano Grendene, amministratore di Interporto di Gorizia - Sdag, e di Franco Pasqualetti di Interporto Padova che è stato nominato vice presidente dell'associazione degli interporti italiani.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec