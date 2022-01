31 gennaio 2022

Fincantieri ha consegnato a Princess Cruises la sesta e ultima nave da crociera di classe “Royal”

Ha una stazza lorda di 145mila tonnellate

Oggi nel cantiere navale di Monfalcone della Fincantieri è avvenuta la cerimonia di consegna alla Princess Cruises del gruppo americano Carnival Corporation della nuova nave da crociera Discovery Princess, che è la quindicesima unità della flotta della compagnia. La nave, di 145mila tonnellate di stazza lorda e della capacità di 3.660 passeggeri, è la sesta e ultima unità della classe “Royal”.

Nei prossimi giorni Discovery Princess lascerà l'Italia diretta verso il porto di Los Angeles, da dove dal 27 marzo al 24 aprile prossimi effettuerà una serie di crociere lungo la costa del Messico e della California prima di dirigersi verso il porto di Seattle per realizzare una stagione di crociere in Alaska.



