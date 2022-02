1 febbraio 2022

Hapag-Lloyd si appresta a chiudere il 2021 con un'enorme crescita dei risultati finanziari

Le eccezionali performance frutto dello straordinario rialzo del valore dei noli

La compagnia di navigazione containerizzata tedesca Hapag-Lloyd si appresta a chiudere l'esercizio annuale 2021 con risultati economici ed operativi record, performance che relativamente ai carichi trasportati dalla flotta hanno registrato un nuovo picco storico segnando però solo un lieve aumento rispetto ai volumi precedenti, mentre i risultati finanziari, oltre a salire a livelli mai raggiunti in precedenza, hanno mostrato un esponenziale trend di crescita.

La compagnia di Amburgo ha reso noto oggi che prevede di archiviare l'esercizio annuale 2021 con ricavi record pari a circa 22,3 miliardi di euro, cifra che rappresenta un'eccezionale progressione del +75% sull'esercizio precedente che è frutto essenzialmente del rilevante rincaro dei noli marittimi: lo scorso anno - ha specificato la società tedesca - la tariffa media per il trasporto di un contenitore da 20 piedi (teu) è stata pari a 2.003 dollari, con un incremento del +80% sul 2020. Marginale, invece, il contributo ai ricavi generato dai volumi trasportati dalla flotta di portacontainer che nel 2021 hanno raggiunto sì un nuovo livello record essendo stati pari a 11,9 milioni di teu, ma hanno segnato una modesta crescita rispetto a 11,8 milioni di teu trasportati l'anno precedente.

Straordinario anche l'aumento del valore del margine operativo lordo dell'anno 2021 che si prevede pari al totale record di 10,9 miliardi di euro (+304%) nonché quello del valore dell'utile operativo, atteso pari alla cifra record di 9,4 miliardi di euro (+615%).

Nel 2021, inoltre, ogni trimestre ha registrato performance finanziarie record, tendenza che ha portato nell'ultimo trimestre dell'anno a totalizzare, con 7,3 miliardi di euro, un nuovo valore record di volume d'affari trimestrale, che ha mostrato un incremento del +114% sul periodo ottobre-dicembre del 2020. Nel quarto trimestre dello scorso anno anche i valori dell'EBITDA e dell'EBIT hanno raggiunto nuovi picchi storici essendo risultati pari rispettivamente a circa 4,0 miliardi di euro (+353%) e 3,6 miliardi di euro (+688%).

Nel quarto trimestre del 2021, invece, i volumi di merci in container trasportati dalla flotta della compagnia hanno accusato un calo del -8% circa essendo stati pari a 2,9 milioni di teu, mentre nel periodo il nolo medio ha segnato un aumento del +122% essendo stato pari a 2.577 dollari/teu.









