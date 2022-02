1 febbraio 2022

Ok al Documento di Pianificazione Strategica di Sistema del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale

Delibera della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale

Oggi la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale ha approvato l'intesa sul Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, elaborato che è frutto di un lungo lavoro svolto dalla struttura dell'ente ligure che ha raccolto le osservazioni dei diversi portatori di interesse e i pareri dei sette Comuni, a vario titolo coinvolti, e della Regione Liguria.

A seguito del passaggio odierno è ora attesa l'approvazione formale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per poi procedere con la fase di redazione dei piani regolatori dei porti di Genova e Savona-Vado Ligure.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail