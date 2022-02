2 febbraio 2022

Il rincaro dei noli marittimi? Almeno un effetto positivo lo ha: quello sulla ripresa dei commerci di servizi

La WTO conferma le cause del rialzo delle tariffe

L'eccezionale rincaro del valore dei noli del trasporto marittimo containerizzato, avvenuto nell'ultimo anno e passa, può avere risvolti negativi e positivi. Se a beneficiarne sono in primis le aziende che operano queste attività, è certo però che l'aumento di queste tariffe, così come delle tariffe dell'energia, avrà un effetto inflattivo e, secondo molti osservatori, anche un effetto globale sfavorevole alla crescita. Vedendo, o volendo vedere, il bicchiere mezzo pieno, l'aumento dei noli marittimi, tuttavia, ha anche un impatto positivo sulla crescita. In questa prospettiva la World Trade Organization (WTO) ha inquadrato la lievitazione delle tariffe del trasporto marittimo, almeno - come è di lapalissiana evidenza - se l'effetto di tale fenomeno è circoscritto al suo impatto sulla ripresa degli scambi di servizi nell'ambito del commercio mondiale.

La WTO ha sottolineato che nel terzo trimestre del 2021 il commercio di servizi ha registrato un incremento del +25% su base annua ed ha specificato che, a trainare questa crescita, sono stati sia i servizi erogabili digitalmente, come i servizi informatici, quelli finanziari e i servizi alle imprese, sia i servizi di trasporto, favoriti dall'aumento dei noli. Un incremento - ha precisato la WTO - che non rappresenta tuttavia ancora una piena ripresa rispetto ai livelli pre-pandemia dato che nel terzo trimestre dello scorso anno il commercio di servizi è risultato del -5% al di sotto dei livelli del terzo trimestre del 2019.

Specificando che nel terzo trimestre dello scorso anno i soli servizi di trasporto hanno registrato un aumento del +45% su base annua e del +12% rispetto allo stesso periodo del 2019, ripresa che è stata favorita da un'impennata della domanda di beni da parte dei consumatori a causa dei lockdown, della modifica dei servizi che richiedono una prossimità fisica e delle misure di stimolo fiscale adottate nelle economie avanzate, la World Trade Organization ha illustrato le cause che hanno portato ad un notevole aumento delle tariffe di trasporto marittimo containerizzato. La WTO ha spiegato che l'impennata della domanda, unita alle restrizioni adottate per contenere la pandemia, ha provocato colli di bottiglia nei porti, una carente distribuzione dei container in tutto il mondo e ritardi, e ciò ha determinato un forte rialzo delle tariffe delle spedizioni marittime.

Ciò - ha precisato la WTO - non è avvenuto nel segmento del trasporto aereo di passeggeri che, a causa delle restrizioni per la crisi sanitaria, ha continuato a rallentare rimanendo ben al di sotto dei livelli pre-crisi.









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec