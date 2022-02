2 febbraio 2022

Jan De Nul ha ordinato un'unità navale autonoma per ispezioni in campo marittimo

Sarà fornita dalla norvegese Maritime Robotics

La belga Jan De Nul, specializzata nella costruzione di opere e infrastrutture sia in ambito marittimo che terrestre nonché nella produzione di energia offshore e nel dragaggio di fondali marini, ha ordinato la fornitura di un'unità navale autonoma per la conduzione di ispezioni di strutture marittime e impianti offshore. La nuova imbarcazione è stata commissionata alla norvegese Maritime Robotics, azienda che progetta e realizza mezzi senza equipaggio sia per il settore marittimo che per quello aereo.

Il nuovo Unmanned Surface Vehicle (USV) destinato a Jan De Nul sarà battezzato con il nome di Beluga 01 e opererà sotto la bandiera del Lussemburgo.





