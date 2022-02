3 febbraio 2022

Al via l'istituzione del primo registro aperto internazionale statunitense con sede nelle Isole Vergini USA

Tra le proposte, la creazione di un hub di transhipment nei Caraibi

Il governatore delle Isole Vergini statunitensi, Albert Bryan Jr, ha siglato martedì a Washington un memorandum of understanding con la facoltà universitaria marittima americana Northeast Maritime Institute che ha lo scopo di dare impulso all'industria marittima statunitense attraverso l'istituzione del primo registro aperto internazionale americano con sede nelle Isole Vergini USA. «Si tratta - ha spiegato il governatore - di una partnership con implicazioni locali, nazionali e globali che accrescerà l'importanza strategica delle Isole Vergini per l'industria marittima del Paese. Oltre allo stimolo economico e ai posti di lavoro che apporterà alla regione - ha sottolineato Bryan - offre agli Stati Uniti un registro aperto commercialmente strategico nei Caraibi e potenzierà la supply chain globale».

La creazione del registro navale aperto è una delle proposte incluse nel documento “A revitalization plan for U.S. maritime trade, commece, and strategic competition” elaborato dal Center for Ocean Polici and Economics del Northeast Maritime Institute. Secondo il piano, l'istituzione del registro aperto delle Isole Vergini americane consentirà di aumentare il numero di navi di bandiera statunitense, con unità navali che batteranno la bandiera delle Isole Vergini USA e che saranno dotate del medesimo livello di sicurezza delle altre navi di bandiera americana che navigano in tutto il mondo.

Il piano include altre misure volte alla rivitalizzazione dell'industria marittima americana tra cui lo sviluppo di un hub di transhipment nei Caraibi allo scopo di alleviare la congestione della supply chain statunitense spostando dalla terra al mare una parte dei traffici della costa orientale degli USA e aumentando il numero di porti che movimentano merci internazionali. Il piano prevede anche l'istituzione di partenariati pubblico-privato internazionali per affrontare questioni marittime strategiche, aumentare la trasparenza e far rispettare standard legali ed etici, nonché di stabilire e attuare una strategia per un trasporto marittimo ecologico che includa la decarbonizzazione della flotta di bandiera USA. Inoltre il piano propone l'istituzione di un Maritime Venture Capital Fund al fine di finanziare tecnologie commerciali avanzate che risolvano problemi dell'industria marittima, in particolare relativamente alle vulnerabilità ambientali. Infine il piano prevede l'aggiornamento della forza lavoro marittima attraverso strumenti di istruzione e formazione all'avanguardia sia negli Stati Uniti che all'estero.

In occasione della firma dell'accordo è stato ricordato che le Isole Vergini americane, quale dipendenza degli USA, sono esenti dal Jones Act, la legislazione statunitense sul trasporto marittimo che impone che la maggior parte dei membri degli equipaggi delle navi che collegano i porti americani siano di nazionalità statunitense.

Il Northeast Maritime Institute ha sviluppato il registro aperto internazionale Commonwealth of Dominica Maritime Administration, che ha iniziato l'attività nel 1999.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail