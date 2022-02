3 febbraio 2022

Porto di Genova, USB si schiera contro un'ipotesi di trasferimento di traffico merci da Sampierdarena a Pra'

Il sindacato denuncia la possibilità che l'area del SECH venga ceduta a Costa Crociere

La sezione Porto di Genova dell'Unione Sindacale di Base sostiene di essere venuta a conoscenza di un disegno della società terminalista PSA Genova Pra' e dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale per spostare tutto il traffico merci svolto nell'area portuale genovese di Sampierdarena dalla società terminalista SECH, di cui PSA è azionista, all'area portuale di Prà dove opera PSA Genova Pra'. Secondo quanto affermato dal sindacato, gli interessi sarebbero «quelli di ottenere in concessione una nuova superficie a Pra' tramite un allungamento della diga tramite un riempimento a ponente e di cedere come moneta di scambio il SECH, terminal più longevo del porto, a Costa Crociere, oggi usato come terminal di ripiego per quelle navi che hanno tempi troppo lunghi di attesa davanti al bacino di Prà».

Ricordando che la proroga di concessione del terminal SECH a PSA sino al 2045 è vincolata al rispetto di un piano industriale che prevede investimenti, obiettivi di traffico e occupazionali che l'autorità portuale dovrebbe verificare, USB si chiede quale costo questo piano avrà per i lavoratori del SECH e a quali condizioni l'Autorità di Sistema Portuale pensa di attuare questo disegno.

All'Autorità di Sistema Portuale il sindacato chiede invece di pubblicare urgentemente il piano organico dei lavoratori, come previsto dalla legge 84/94, per conoscere le prospettive del lavoro e sollecita l'ente ad aprire, assieme ai sindacati e alle forze sociali della città, un cantiere di idee e progetti «per contrastare - sottolinea USB - il declino del porto sempre più ridotto alla monospecializzazione del container e delle crociere che richiedono sempre meno occupazione , consumano sempre più spazio e invadono la città, rafforzando l'oligopolio MSC e PSA che dettano le loro condizioni a un Palazzo San Giorgio sempre più succube dei loro interessi».



