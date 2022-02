7 febbraio 2022

Il traghetto giapponese Sunflower Shiretoko ha stabilito il nuovo record di navigazione autonoma

La nave ha percorso una rotta di 750 chilometri

Si è concluso oggi in Giappone un test di navigazione autonoma che ha consentito di stabilire il nuovo record mondiale di lunghezza della rotta percorsa da una grande nave non condotta da un equipaggio. Ieri, infatti, il traghetto Sunflower Shiretoko è partito dal porto di Tomakomai per giungere oggi, dopo circa 18 ore di navigazione, nel porto di Oarai dopo aver percorso una rotta di circa 750 chilometri. Lo ha annunciato la società armatrice giapponese Mitsui O.S.K Lines (MOL) assieme a Mitsubishi Shipbuilding Co. e Shin Nihonkai Ferry Co., partner del consorzio che partecipa al progetto Meguri 2040 sostenuto dalla The Nippon Foundation che ha l'obiettivo di sviluppare navi completamente autonome.

La Sunflower Shiretoko, di 11.410 tonnellate di stazza lorda, è lunga 190 metri, larga 26,4 metri ed ha una capacità di 154 passeggeri, 160 camion e 62 autovetture.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail