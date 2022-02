7 febbraio 2022

Nel 2021 l'affidabilità delle schedule dei servizi di shipping containerizzato è crollata al 35,8%

Lo evidenzia Sea-Intelligence

Secondo le rilevazioni di Sea-Intelligence, nel 2021 l'affidabilità delle date e degli orari di arrivo e di partenza delle navi portacontenitori dai porti mondiali è risultata pari al 35,8%, percentuale assai bassa e che era già scesa al 63,9% nel 2020 dopo essere risultata pari al 78,0% nel 2019. Per la società danese, che analizza il settore del trasporto marittimo containerizzato, quella del 2021 è la percentuale di affidabilità delle schedule più bassa registrata e che oltretutto rappresenta uno sconcertante calo rispetto ai livelli precedenti il 2020.

Sea-Intelligence ha stilato anche una classifica delle prime 14 compagnie di navigazione containerizzate mondiali le cui schedule si sono rivelate essere le più affidabili: nel 2021 al primo posto è risultata la danese Maersk Line con un'affidabilità delle date delle navi pari al 46,4%, seguita con il 40,9% dalla tedesca Hamburg Süd, compagnia del gruppo Maersk. Sea-Intelligence ha specificato che quattro compagnie hanno mostrato un'affidabilità delle schedule pari al 30%-40% e altre sette un'affidabilità del 20%-30%, mentre solo l'Evergreen ha registrato un'affidabilità delle schedule inferiore al 20%. Inoltre lo scorso anno nessuno dei primi 14 vettori marittimi mondiali ha registrato un miglioramento dell'affidabilità delle proprie schedule rispetto al 2020, miglioramento che è stato conseguito solo da 11 vettori di nicchia.





