8 febbraio 2022

Pubblicato il bando per l'affidamento della concessione del servizio di rimorchio per il porto di Livorno

Il valore dell'attività è stimato in 364,5 milioni di euro con durata della concessione di 15 anni

La Capitaneria di Porto di Livorno ha pubblicato ieri il bando di gara per l'affidamento della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio per il porto labronico e nel circondario marittimo di Livorno, il cui valore totale stimato è di 364,5 milioni di euro per una durata della concessione di 15 anni. Scadenza per la presentazione delle offerte, che saranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata fissata per le ore 12 del prossimo 28 marzo.

Per l'effettuazione del servizio è previsto l'impiego di dieci rimorchiatori iscritti nel primo Registro italiano, di cui otto necessari per l'erogazione ordinaria del servizio - inclusi almeno due in grado di sviluppare un tiro massimo a punto fisso non inferiore a 95 tonnellate, almeno uno che sviluppi un tiro massimo non inferiore a 80 tonnellate, almeno quattro con tiro massimo non inferiore a 70 tonnellate e almeno uno con tiro massimo di almeno 45 tonnellate - e due unità navali sostitutive o necessarie per fronteggiare picchi di domanda o situazioni di emergenza in grado di sviluppare un tiro massimo a punto fisso non inferiore a 45 tonnellate.



