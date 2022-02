9 febbraio 2022

Dopo quattro anni di calo, nel 2021 il traffico intermodale movimentato da Kombiverkehr è cresciuto del +9,3%

I trasporti nazionali sono aumentati del +15,4% e quelli internazionali del +7,9%

Dopo quattro anni consecutivi di calo, nel 2021 il traffico intermodale movimentato dalla tedesca Kombiverkehr è tornato a crescere essendo stato pari a 938mila camion trasportati su rotaia (o 1,88 milioni di container teu), con un deciso incremento del +9,3% sul 2020 quando i volumi trasportati erano diminuiti del -3,0% rispetto all'anno precedente. «Alla fine dell'anno - ha specificato oggi l'amministratore delegato di Kombiverkehr, Alexander Ochs, riferendosi ai volumi trasportati nel 2021 - avremmo potuto crescere ancora più velocemente, ma i cambi di programmazione determinati dalla mancanza di slot ai terminal e dall'interruzione del trasporto di carri causato della qualità del servizio delle ferrovie - ha spiegato - lo ha impedito».

Lo scorso anno il solo traffico nazionale movimentato da Kombiverkehr è stato pari a 190mila camion (+15,4%), mentre il traffico internazionale è ammontato a 747mila camion (+7,9%).

Parlando delle sfide future, Ochs ha esortato le aziende che gestiscono le infrastrutture ferroviarie di concentrarsi sulla realizzazione dei corridoi e sulla loro percorribilità e di dare notizia con anticipo dell'apertura dei cantieri.



