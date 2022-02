10 febbraio 2022

ZIM si accorda con Navios Maritime Partners per noleggiare 13 portacontainer

Cinque navi di seconda mano della capacità di 3.500-4.360 teu e otto nuove da 5.300 teu

La compagnia di navigazione israeliana ZIM ha siglato un accordo per noleggiare 13 portacontainer della monegasca Navios Maritime Partners, di cui otto navi di nuova costruzione e cinque di seconda mano, con un investimento complessivo di circa 870 milioni di dollari. Le cinque portacontenitori usate, il cui periodo di noleggio sarà sino a 4,5 anni, hanno una capacità di carico compresa fra 3.500 e 4.360 teu e saranno prese in consegna entro la metà di quest'anno, mentre le otto nuove portacontainer, noleggiate per un periodo sino a 5,3 anni, avranno una capacità di 5.300 teu e saranno consegnate tra il terzo trimestre del 2023 e l'ultimo trimestre del 2024. ZIM ha reso noto che impiegherà queste ultime otto unità navali nei traffici fra l'Asia e l'Africa.

«Questa transazione - ha spiegato il presidente e amministratore delegato della ZIM, Eli Glickman - rafforza la nostra posizione quale operatore globale e di nicchia, contribuendo immediatamente all'assai necessario tonnellaggio della capacità richiesta, oltre a garantire capacità aggiuntiva di elevata qualità e conveniente per soddisfare in futuro la crescente domanda».



