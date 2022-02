11 febbraio 2022

Melina Travlos (Neptun Lines) è la nuova presidente dell'Union of Greek Shipowners

Golden Star Ferries ha comprato il traghetto “Silver Queen”

Melina Travlos, presidente e amministratore delegato della Neptun Lines, è stata eletta presidente dell'Union of Greek Shipowners (UGS). Ad affiancarla nel suo mandato triennale alla guida dell'associazione armatoriale greca saranno i vice presidenti Chandris Michael e Lomos Antonios-Thomas.

Intanto la compagnia di navigazione greca Golden Star Ferries ha comprato il traghetto Silver Queen della giapponese Kawasaki Kinkai Sisen Kaisha, nave di 7mila tonnellate di stazza lorda la cui costruzione è stata completata nel marzo del 1998 dalla Mitsubishi Heavy Industries. Il traghetto, lungo 134 metri e largo 21, è stato ceduto per circa 850 milioni di yen (7,3 milioni di dollari). Il prossimo mese la Silver Queen si unirà alla flotta della compagnia ellenica che è costituita dal traghetto tradizionale Superferry e dal traghetto veloce Superexpress.



