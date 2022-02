11 febbraio 2022

Nell'ultimo trimestre del 2021 si è attenuata la ripresa del traffico nei porti di Genova e Savona-Vado

Calo del -4,4% delle merci containerizzate

Nel 2021 i porti liguri di Genova e Savona-Vado hanno movimentato un traffico delle merci pari a 64,5 milioni di tonnellate, con un incremento del +10,3% sul 2020 che si è generato principalmente nel periodo marzo-settembre dell'anno: dopo una riduzione dell'attività nel primo bimestre del 2021, infatti, il successivo trend assai positivo determinato dalla ripresa dei traffico dopo il periodo acuto della pandemia di Covid-19 si è notevolmente attenuato nell'ultimo trimestre dell'anno.

Se il dato del traffico movimentato nell'intero 2021 dai porti gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale risulta superiore del +10,3% sull'anno precedente, risulta invece inferiore del -5,3% sull'anno pre-pandemia del 2019. In particolare, nel 2021 i due porti liguri hanno movimentato 40,5 milioni di tonnellate di merci varie, con incrementi rispettivamente del +9,0% e +0,1% sul 2020 e sul 2019, di cui 25,7 milioni di tonnellate di merci containerizzate (rispettivamente +7,1% e +1,9%) e 14,8 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+12,4% e -2,8%). Le rinfuse solide sono ammontate a 2,5 milioni di tonnellate (+16,5% e -19,0%) a cui si aggiungono 2,0 milioni di tonnellate di altre rinfuse solide nella funzione industriale (+49,3% e +1,4%). Il traffico delle rinfuse liquide è risultato composto da 17,8 milioni di tonnellate di oli minerali (+11,5% e -14,1%) e 866mila tonnellate di altri carichi (+9,4% e -1,3%). In deciso calo le forniture di bunker e di provviste di bordo che si sono attestate a 798mila tonnellate (-22,5% e -17,7%).

Nel solo quarto trimestre del 2021 i porti di Genova e di Savona-Vado Ligure hanno movimentato globalmente quasi 16,0 milioni di tonnellate di merci, con un rialzo del +3,4% sullo stesso periodo del 2020 e una contrazione del -2,0% sul corrispondente periodo del 2019, di cui 11,9 milioni di tonnellate movimentate dallo scalo portuale del capoluogo ligure (+2,5% e -6,9%) e 3,9 milioni di tonnellate dal porto di Savona-Vado (+3,1% e +13,1%).

Relativamente al solo porto di Genova, nell'anno 2021 lo scalo ha movimentato 49,6 milioni di tonnellate di carichi, con un aumento del +9,9% sull'anno precedente e una diminuzione del -7,6% sul 2019. Le sole merci varie si sono attestate a 33,1 milioni di tonnellate (+5,2% e -5,1%), di cui 23,1 milioni di tonnellate di merci in container (+2,8% e -6,5%) totalizzate con una movimentazione di contenitori pari a meno di 2,6 milioni di teu (+8,7% e -2,2%) e 10,0 milioni di tonnellate di merci convenzionali (+11,2% e -1,7%). Le rinfuse solide nel comparto commerciale sono ammontate a 761mila tonnellate (+28,1% e +20,8%) e nella funzione industriale a 2,0 milioni di tonnellate (+49,2% e +1,4%). Il traffico degli oli minerali è stato di 12,3 milioni di tonnellate (+21,8% e -15,5%) e quello delle altre rinfuse liquide di 759mila tonnellate (+6,0% e -7,1%), incluse 453mila tonnellate di prodotti chimici (-2,8% e -15,6%) e 306mila tonnellate di oli vegetali e vino (+22,4% e +9,3%). Le forniture di combustibili e di provviste di bordo sono state pari a 746mila tonnellate (-22,9% e -17,1%). Lo scorso anno il traffico dei passeggeri nel porto di Genova è stato di quasi 2,1 milioni di persone (+55,7% e -41,3%), di cui oltre 1,6 milioni di passeggeri dei traghetti (+38,0% e -24,0%) e 416mila crocieristi (+217,6% e -69,1%).

Nel solo quarto trimestre del 2021 il porto di Genova ha movimentato 12,0 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +3,4% sul corrispondente periodo dell'anno precedente e un calo del -6,1% sul periodo ottobre-dicembre del 2019. Con 7,9 milioni di tonnellate le merci varie sono risultate in diminuzione (-3,7% e -6,2%) a causa della riduzione del traffico containerizzato che è stato pari a 5,4 milioni di tonnellate (-7,6% e -9,5%) ed è stato realizzato con una movimentazione di container pari a 586mila teu (-7,0% e -7,4%), mentre le merci convenzionali sono salite a 2,5 milioni di tonnellate (+5,8% e +1,8%). Le rinfuse solide commerciali sono state 178mila (-16,4% e +15,0%) e quelle industriali 480mila (+38,0% e +61,1%). Il volume di traffico degli oli minerali si è attestato a 3,1 milioni di tonnellate (+25,0% e -12,5%) e quello delle altre rinfuse liquide a 209mila tonnellate (+5,1% e +4,1%), di cui 111mila tonnellate di prodotti chimici (-13,8% e -6,1%) e 97mila tonnellate di oli vegetali e vino (+40,6% e +19,0%). Nel periodo ottobre-dicembre dello scorso anno i passeggeri sono stati 392mila (+171,3% e -32,5%), di cui 208mila nel settore dei traghetti (+66,6% e -8,8%) e 184mila in quello delle crociere (+835,2% e -47,8%).

Nell'intero 2021 il solo porto di Savona-Vado Ligure ha movimentato un totale di 14,8 milioni di tonnellate di merci, con incrementi del +11,8% e del +3,2% rispettivamente sul 2020 e sul 2019. Nel segmento delle merci varie il traffico è stato di 7,4 milioni di tonnellate (+29,7% e +32,4%), di cui 2,6 milioni di tonnellate di merci in container (+70,0% e +387,7%) con una movimentazione di contenitori pari a 223mila teu (+52,8% e 309,3%), 4,1 milioni di tonnellate di rotabili (+16,3% e -4,4%), 366mila tonnellate di frutta (-5,1% e -8,3%), 185mila tonnellate di acciai (+145,3% e +20,9%) e 162mila tonnellate di prodotti forestali (-19,5% e -27,6%). In diminuzione le rinfuse liquide con meno di 5,7 milioni di tonnellate (-5,4% e -10,1%), incluse 5,2 milioni di tonnellate di petrolio greggio (-3,3% e -11,6%), 342mila tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (-34,3% e +1,3%) e 107mila tonnellate di altri carichi liquidi (+42,1% e +77,5%). Nel comparto delle rinfuse secche il dato globale è stato di quasi 1,8 milioni di tonnellate (+12,2% e -29,1%), di cui 732mila tonnellate di carbone (+9,8% e -4,8%), 248mila tonnellate di cereali e semi oleosi (-21,4% e -49,3%), 155mila tonnellate di minerali (+70,6% e +50,5%) e 625mila tonnellate di altre rinfuse solide (+26,1% e -44,3%). Nel 2021 il traffico dei passeggeri è stato di 394mila persone (+77,8% e -61,7%), di cui 219mila passeggeri dei traghetti (+58,5% e -29,4%) e 175mila crocieristi (+131,6% e -73,8%).

Nel solo ultimo trimestre del 2021 il porto di Savona-Vado Ligure ha movimentato complessivamente quasi 3,9 milioni di tonnellate di carichi, con rialzi rispettivamente del +2,9% e +12,9% sugli stessi periodi del 2020 e 2019. Nel settore delle merci varie il traffico è stato di 1,8 milioni di tonnellate (+6,5% e +31,5%), di cui 681mila tonnellate di merci containerizzate (+31,1% e +351,3%), 980mila tonnellate di rotabili (-3,1% e -8,8%), 88mila tonnellate di frutta (-4,3% e -3,8%), 32mila tonnellate di acciai (+14,0% e +46,4%) e 31mila tonnellate di prodotti forestali (-40,7% e -21,8%). In crescita anche le rinfuse liquide con più di 1,6 milioni di tonnellate (+4,3% e +0,9%), incluse 1,5 milioni di tonnellate di petrolio grezzo (+3,4% e -1,6%), 86mila tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (-3,1% e +22,7%) e 43mila tonnellate di altri carichi (+91,6% e +119,8%). In riduzione, invece, le rinfuse solide con 426mila tonnellate (-13,8% e -0,8%), di cui 182mila tonnellate di carbone (+20,6% e -10,7%), 76mila tonnellate di minerali (+271,7% e +242,2%), 57mila tonnellate di cereali e semi oleosi (-31,9% e -40,3%) e 111mila tonnellate di altre rinfuse solide (-30,8% e +2,9%). Nel segmento dei passeggeri il traffico dei traghetti è stato di 20mila persone (+2.802,6% e +18,2%) e quello delle crociere di 77mila persone (+971,4% e -59,4%).













Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec