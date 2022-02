11 febbraio 2022

L'AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha adottato il regolamento di chiamata dei lavoratori portuali

L'ente si farà carico dello screening sanitario di base

L'Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha adottato il nuovo regolamento di chiamata dei lavoratori della Gioia Tauro Port Agency, la società dell'ente - con 96 iscritti - che fornisce lavoro portuale temporaneo. L'AdSP ha reso noto che, per agevolare l'impiego dei lavorati iscritti nell'elenco dell'Agenzia, l'ufficio legale dell'ente ha modificato il relativo regolamento di chiamata al lavoro affinché vengano aumentati i margini di reclutamento. Nello specifico, l'AdSP si farà carico dello screening sanitario di base finalizzato all'individuazione di particolari limitazioni degli iscritti nonché dell'acquisto del vestiario da lavoro di tutti gli iscritti all'Agenzia portuale. L'ente portuale ha evidenziato che ciò va incontro alle esigenze manifestate dalle imprese utilizzatrici affinché gli iscritti dell'Agenzia possano essere immediatamente reperibili senza costi aggiuntivi.

Il presidente dell'AdSP, Andrea Agostinelli, ha intanto consegnato “FormaPort”, il progetto di formazione dei lavoratori portuali, alla vicepresidente della Regione Calabria, Giuseppina Princi, e alla dirigente Annarita Lazzarini, documento nel quale è stato definito l'avvio di un articolato processo formativo che punti ad ampliare la professionalità dei lavoratori portuali e di assicurarne la completezza delle competenze inerenti tutte le figure professionali necessarie a svolgere l'attività portuale. A tal proposito l'ente portuale ha specificato che la Calabria potrebbe fornire il finanziamento affinché possano celermente essere avviati i relativi corsi di formazione.



