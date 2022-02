11 febbraio 2022

Nel 2021 i porti di Messina, Milazzo, Reggio Calabria e Villa San Giovanni hanno movimentato 30 milioni di tonnellate di merci

Volume analogo quello movimentato nel 2019

Lo scorso anno i porti gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto hanno movimentato circa 30 milioni di tonnellate di merci, volume che rappresenta una ripresa del +14% circa rispetto al traffico realizzato nel 2020 dagli scali portuali di Messina, Milazzo, Reggio Calabria e Villa San Giovanni ed è analogo al traffico di poco meno di 30 milioni di carichi totalizzato nell'anno pre-pandemia del 2019.

L'AdSP ha reso noto che nel 2021 il solo traffico delle merci varie, pari ad oltre 14 milioni di tonnellate di carichi per la quasi totalità costituiti da rotabili, ha registrato un aumento del +25% sull'anno precedente e di quasi il +17% rispetto al 2019. Lo scorso anno il numero dei rotabili trasportati ha superato i due milioni di unità rispetto a 1,65 milioni nel 2020 e a 1,75 milioni nel 2019.

In aumento anche le merci solide alla rinfusa, in particolare semilavorati e prodotti finiti in acciaio, che con un totale di 380mila tonnellate hanno segnato incrementi di oltre il +90% rispetto ai dati del 2019 e del 2020. In leggera flessione, invece, i prodotti petroliferi che si sono attestati a circa 15,2 milioni di tonnellate con una riduzione di circa il -15% rispetto al dato del 2019.

Quanto al traffico dei passeggeri, l'ente portuale ha evidenziato che l'emergenza sanitaria per la pandemia di coronavirus ha comportato una forte riduzione dei traffici nel 2020, frutto del lungo periodo di lockdown e delle limitazioni allo spostamento tra le regioni, con un numero di passeggeri trasportati passati da 22,5 milioni di unità circa del 2019 a 13,7 milioni nell'anno successivo, mentre nel 2021 si è attestato a 16,5 milioni di passeggeri, con un incremento del +20% circa sul 2020 ma con una diminuzione di circa il -25% rispetto al 2019. Lo scorso anno il traffico crocieristico è stato di circa 160mila passeggeri rispetto a 20mila nel 2020 e a 423mila nel 2019. L'AdSP ha annunciato che, in quest'ultimo comparto, nel 2022 sono attesi 217 scali di navi da crociera, a fronte dei 170 del 2019, con un numero previsto di passeggeri pari a circa 605mila unità.

«L'emergenza da Covid-19 - ha commentato il presidente dell'AdSP, Mario Mega - nel 2020 ha segnato riduzioni importanti del traffico di passeggeri nei nostri porti che per fortuna cominciano ad essere riassorbite con trend che lasciano prevedere un ritorno alle condizioni di pre-crisi entro questo anno. Nessun problema invece per il traffico merci su rotabili, in costante crescita, che conferma l'efficienza di un sistema di traghettamento sullo Stretto e per le Isole Eolie che, nonostante necessiti di importanti interventi per aumentare la qualità dei servizi agli utenti, riesce comunque ad assicurare performance operative elevate».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail