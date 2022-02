11 febbraio 2022

A gennaio il traffico dei container nel porto di Long Beach è aumentato del +4,8%

Record di traffico per questo mese

Lo scorso mese il porto di Long Beach ha movimentato un traffico dei container pari a 801mila teu, volume che rappresenta il nuovo record per questo mese ed un incremento del +4,8% sul gennaio 2021 quando era stato registrato il precedente record. Il nuovo massimo per gennaio è stato conseguito grazie ai record per questo mese di sbarchi di container pieni, che sono ammontati a 389mila teu (+6,9%), e di container vuoti, pari a 288mila teu (+1,8%). I contenitori pieni all'imbarco hanno totalizzato 123mila teu (+5,9%).







