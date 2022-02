14 febbraio 2022

HMM archivia il 2021 con performance finanziarie annuali e trimestrali record

In 12 mesi i ricavi sono aumentati del +115,1%

Il 2022 è stato un anno indimenticabile per la sudcoreana HMM. È certamente stato un esercizio finanziario estremamente positivo così come per le altre primarie compagnie di navigazione mondiali che operano nel settore dei container, ma anche una conferma del punto di svolta delle performance della compagnia asiatica che, dopo aver abbandonato nel 2020 la ragione sociale Hyundai Merchant Marine per il solo acronimo HMM ed essere tornata all'utile dopo cinque esercizi annuali consecutivi in perdita, ha registrato valori delle voci del bilancio annuale 2021 mai raggiunti in precedenza.

HMM ha archiviato lo scorso anno con ricavi record pari a 13.794,1 miliardi di won (11,5 miliardi di dollari), con uno straordinario incremento del +115,1% sull'esercizio annuale 2020. Valori record sono stati segnati anche dall'utile operativo e dall'utile netto che si sono attestati rispettivamente a 7.377,5 miliardi di won (+652,2%) e 5.326,2 miliardi di won (+4.196,5%).

Anche il solo quarto trimestre del 2021 è stato un periodo record a partire dai ricavi che sono ammontati a 4.443,0 miliardi di won, con una crescita del +121,4% sul periodo ottobre-dicembre dell'anno precedente. Da segnalare che i precedenti record erano stati stabiliti nel terzo trimestre del 2021 e prima ancora nel secondo e primo trimestre dello stesso anno. Per risalire al precedente picco storico del volume d'affari trimestrale bisogna risalire al quarto trimestre del 2008 quando i ricavi erano risultati pari a 2.305,0 miliardi di won. Nell'ultimo trimestre del 2021 anche il valore dell'utile operativo, con 2,698,5 miliardi di won e un rialzo del +375,9% sul corrispondente periodo del 2020, ha raggiunto un nuovo picco storico avendo superato quelli precedenti segnati sempre nel terzo, secondo e primo trimestre del 2021. Pure l'utile netto ha totalizzato un valore mai raggiunto in precedenza: i 2.661,8 miliardi di won del quarto trimestre del 2021 costituiscono un favoloso aumento del +1,845,8% sullo stesso periodo dell'anno precedente ed un valore superiore al precedente record del terzo trimestre del 2021 che a sua volta aveva superato quello record di 783,4 milioni di won registrato nell'ultimo trimestre dell'ormai lontano 2008.





