14 febbraio 2022

I sindaci di Anversa e di Rotterdam esortano i rispettivi governi a fare di più per contrastare il traffico di stupefacenti attraverso i porti delle due città

Proposto il controllo della totalità del traffico di frutta tropicale

I sindaci di Anversa e di Rotterdam, Bart De Wever e Ahmed Aboutaleb, hanno scritto ai primi ministri di Belgio e Olanda esortandoli ad adottare misure più efficaci per contrastare il traffico di stupefacenti che passa attraverso gli importanti scali portuali delle due città, in particolare controllando la totalità del traffico di frutta tropicale movimentato dai porti. I due sindaci hanno reso nota ieri la loro iniziativa intervenendo al programma televisivo “De zevende dag” dell'emittente belga VRT, nel corso del quale hanno evidenziato che lo scorso anno nel porto di Anversa sono state sequestrate circa novanta tonnellate di cocaina e nel porto di Rotterdam circa settanta tonnellate.

Recentemente De Wever e Aboutaleb hanno effettuato una missione a Panama, Costa Rica e Colombia accompagnati da rappresentanti delle dogane e della polizia, al termine della quale hanno deciso di inviare la lettera ai governi di Belgio e Olanda contenente quattordici proposte per contrastare il traffico degli stupefacenti, tra cui quella di intensificare i controlli del traffico di frutta che è spesso utilizzato per occultare la droga. In particolare, i due sindaci hanno esortato ad effettuare controlli sulla totalità del traffico di frutta tropicale, volume di carichi che attualmente solo per una piccola percentuale vengono sottoposti a ispezioni.



