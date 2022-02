14 febbraio 2022

MSC Crociere ed Explora Journeys hanno aderito al programma di certificazione ambientale Green Marine Europe

Tutte le navi delle due compagnie saranno valutate attraverso otto indicatori chiave di performance

MSC Crociere ha aderito a Green Marine Europe, il programma di certificazione ambientale che valuta i miglioramenti ottenuti dalle compagnie marittime europee nella riduzione della propria impronta ambientale. In particolare, con l'adesione al programma MSC Crociere e di Explora Journeys, il nuovo marchio per il segmento delle crociere di lusso del gruppo armatoriale MSC, si impegnano a misurare annualmente le performance ambientali, presentando i risultati a un ente di verifica esterno accreditato e pubblicandoli successivamente. Tutte le navi da crociera delle due compagnie saranno valutate attraverso otto indicatori chiave di performance: specie acquatiche invasive, emissioni atmosferiche inquinanti (ossido di zolfo e particolato), emissioni atmosferiche inquinanti (ossido di azoto), emissioni di gas serra, scarichi oleosi, gestione dei rifiuti, rumore subacqueo e riciclaggio responsabile.

Green Marine Europe è il risultato di una partnership tra il programma di certificazione ambientale nordamericano Green Marine, operativo da dieci anni, e la Fondazione Surfrider, ONG attiva nella protezione degli oceani e dei mari nell'Unione Europea. La collaborazione è stata stabilita nel 2019 e il programma è stato lanciato nella primavera del 2020. «La certificazione al Green Marine Europe di tutta la nostra flotta - ha sottolineato Minas Myrtidis, vice presidente Environmental Operations & Compliance di MSC Cruises - dimostra ancora una volta il nostro impegno per la sostenibilità e riflette anche la volontà di migliorare continuamente le nostre prestazioni in campo ambientale».



