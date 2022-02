15 febbraio 2022

Al via i lavori di ricostruzione della mantellata della diga foranea del porto di Augusta

Verrà allestito un cantiere di circa 10mila metri quadri

Oggi l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale effettuerà la consegna del primo stralcio dei lavori di rifiorimento e ripristino statico della diga foranea del porto di Augusta all'Rti aggiudicataria della gara. L'intervento riguarda il ripristino della sezione originaria della diga foranea del porto, realizzata negli anni 30' del secolo scorso, al fine di recuperare la piena efficienza della struttura portuale e garantire la sicurezza della navigazione all'interno della rada. I lavori consistono nella ricostruzione della mantellata della diga foranea mediante la collocazione di massi artificiali previa ricostruzione del nucleo con scogli naturali. L'AdSP ha reso noto che per la realizzazione dell'opera è previsto l'allestimento di un'area di cantiere di circa 10mila metri quadri presso i piazzali del porto commerciale, la cui durata sarà dipendente dai tempi necessari per realizzare l'opera e, comunque, prevedibilmente superiore a 180 giorni.



